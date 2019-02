MEC autoriza abertura de dois cursos de medicina

1/22 (Cecília Bastos/USP Imagens)

São Paulo - Qual é a melhordo Brasil? A resposta pode variar de acordo com a área de conhecimento analisada. Pelo menos, é o que mostra levantamento do QS divulgado esta semana. Dos 23focados em Brasil, a Universidade de São Paulo () s aparece na primeira posição em 18. Os outros cinco são dominados pela também paulista Universidade Estadual de Campinas (). Além dasque aparecem nesta reportagem, a USP também ficou entre as 50 melhores do mundo na área de Comunicação e Mídia . Neste ranking, a instituição ficou em 46º. Além dela, a UFRJ também aparece na lista na faixa de 151 a 200. Fundação Getúlio Vargas (FGV) e PUC - SP são as únicas instituições privadas que aparecem nos rankings. * Matéria atualizada no dia 17 de março às 18h20 para correção das tabelas de Ciências da Computação e Matemática. A versão anterior colocava a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) nas duas listas. O correto é Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)