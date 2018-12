“Me enganei feio”, diz Xuxa sobre João de Deus após denúncias de abuso

A apresentadora Xuxa Meneghel usou seu Instagram para falar sobre as denúncias de abuso sexual contra o médium João de Deus, que vieram à tona na última semana e culminaram em um pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público de Goiás.

“Quero dizer pra vocês que eu o conheci, fui lá fazer uma gravação – que não foi ao ar na Rede Globo. Conheci e tive um carinho muito especial por ele. Gostei daquela pessoa que eu conheci lá”, contou Xuxa.

“Infelizmente eu me enganei, e me enganei feio. Então, eu tô vindo aqui pra pedir desculpa a vocês. Já divulguei o documentário dele, falei que era uma pessoa legal e tudo. Me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu tô até um pouco envergonhada com tudo isso.”

Por fim, Xuxa também fez um apelo de compreensão às vítimas dos abusos, e pediu que mulheres continuem denunciando casos semelhantes.

“Queria que vocês entendessem que essas pessoas não falaram no passado por vergonha, por medo, querendo esquecer tudo isso. Mas quero dizer a todas vocês, mulheres, que passaram por isso, que eu tô com vocês, tá. Sinto muito, muito mesmo, muito, de verdade.”

“Denunciem pessoas como essa e outras, que têm que pagar por isso”, concluiu.

Confira o vídeo de Xuxa falando sobre João de Deus abaixo: