MDB sonda Marta Suplicy para ser vice de Meirelles

Brasília – A cúpula do MDB está sondando a senadora Marta Suplicy (SP) para ser vice na chapa de Henrique Meirelles à Presidência da República. Ex-petista, Marta ainda não tomou uma decisão sobre o seu futuro político e não foi à convenção do MDB que homologou a candidatura de Paulo Skaf (MDB) ao governo de São Paulo, no sábado passado, dia 28.

A campanha de Meirelles avalia que Marta, ex-prefeita de São Paulo pelo PT, ajudaria o ex-ministro da Fazenda a crescer em pouco tempo para cerca de 5% dos votos – hoje ele está estacionado em 1% nas pesquisas. Ter uma vice mulher é uma estratégia considerada fundamental pelo MDB para agregar votos. Atualmente, as mulheres representam 52% do eleitorado nacional.