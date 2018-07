MDB marca convenção para ratificar candidatura de Meirelles

Brasília – O clima a favor de Henrique Meirelles dentro do MDB melhorou nos últimos dias e a candidatura do ex-ministro da Fazenda deve ser confirmada na convenção marcada para o dia 2 de agosto, disseram à Reuters fontes que acompanham o assunto.

“Melhorou. Deve vencer a convenção”, afirmou uma das fontes que, há uma semana, demonstrava ceticismo sobre a situação do candidato.

As peregrinações de Meirelles para convencer os delegados estaduais da viabilidade de seu nome têm surtido efeito nos últimos dias, e a simpatia por uma candidatura própria, cresceu dentro do partido, apesar dos resultados do candidato nas pesquisas eleitorais continuarem no mesmo patamar de 1 por cento.

Na semana passada, fontes ouvidas pela Reuters apontaram que ainda não havia consenso sobre manter a candidatura de Meirelles ou partir para uma campanha independente, sem apoiar candidato algum à Presidência. Apesar da cúpula do partido e o Palácio do Planalto trabalharem pela candidatura do ex-ministro da Fazenda, parte das bancadas no Congresso –que também têm votos na convenção– não se entusiasmava com a ideia.

Desde que sua candidatura foi anunciada, Meirelles se dedicou a visitar o máximo de Estados para se reunir com delegados e lideranças regionais do MDB e convencê-los de que seria um bom negócio para o partido ter seu nome nas urnas.

O fato de a Executiva do MDB ter definido, nesta quinta-feira, a data da convenção, mesmo que para os últimos dias do período permitido pela Justiça Eleitoral –que se encerra em 5 de agosto– é um sinal de que um acordo para ratificar a candidatura de Meirelles foi conseguido.

Na segunda-feira, o partido havia divulgado uma data indicativa para a convenção –4 de agosto–, mas ela precisava ser confirmada pela Executiva. Mais importante do que a mudança do dia, foi a confirmação da realização da convenção.

De acordo com uma das fontes ouvidas pela Reuters, até a semana passada não havia consenso, e se o entusiasmo interno com Meirelles continuasse baixo, o MDB nem mesmo iria marcar a convenção –que só é necessária se o partido apresentar candidato ou decidir pelo apoio por uma aliança.