MBL defende candidatura de Flávio Rocha em manifestação contra Lula

São Paulo – Membros do Movimento Brasil Livre (MBL) defenderam a pré-candidatura do empresário Flávio Rocha (PRB) ao Planalto durante protesto na Avenida Paulista. Rocha discursou no caminhão do MBL durante manifestação que pede a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em sua fala, o empresário lembrou que estava no protesto pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, mas que a saída do PT do poder não bastou para acabar com a corrupção.

“A gente achava que bastava tirar o PT do governo, mas não bastou, a jararaca era maior do que imaginávamos”, disse. Sem citar o nome de Lula, esse disse que “o líder da organização criminosa” não pode voltar ao poder.