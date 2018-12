MBC e EXAME realizam encontro de governadores hoje em São Paulo

São Paulo — Os desafios à frente dos novos governadores de estados brasileiros são tema de um encontro nesta tarde de quarta-feira, em São Paulo. Estarão nele seis governadores eleitos, além de especialistas, líderes empresariais e outras autoridades. O evento anual, chamado Governos Inteligentes para o Futuro, é realizado pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC) em parceria com EXAME.

Durante o encontro, será divulgado o estudo “Desafios da Gestão Estadual”, que é tema de uma reportagem na edição 1175 da revista EXAME, que chega às bancas, ao site e ao aplicativo EXAME nesta quinta-feira. Esse estudo exclusivo mostra que as 27 unidades da federação conseguiram — entre altos e baixos — melhorar em dez anos. Agora, a maioria precisa reequilibrar as contas para continuar evoluindo.

O encontro terá duas rodadas de debates entre futuros governadores. A primeira terá o tema “Governança e Gestão para Resultados: como ampliar a entrega de serviços para a população?”. Vão participar dela três governadores eleitos: Renato Casagrande, do Espírito Santo, Romeu Zema, de Minas Gerias, e Antônio Denarium, de Roraima – além do especialista Leigh Sandals, da Delivery Associates.

No segundo painel estarão os futuros governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Helder Barbalho, do Pará, e Wilson Lima, do Amazonas, junto com os especialistas Weber Sutti, da Fundação Lemann, e Natália Leme, do Instituto Humanize. O tema será “O desafio da gestão de pessoas no setor público”.

Na sequência, Paulo Hartung, o atual governador do Espírito Santo, vai compartilhar suas experiências na administração estadual na palestra “Gestão e Governança no setor público: o caso do Espírito Santo”.

O evento terá também o lançamento do Observatório de Transformação Digital, com Thiago Camargo, Secretário de Políticas Digitais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Terá, ainda, a apresentação do Programa “Parcerias para as Crianças” com Linda Pfeiffer, fundadora, presidente e CEO da INMED Partnerships for Children.

Acompanhe a cobertura do encontro Governos Inteligentes para o Futuro aqui no site EXAME.