Marun quer onda para aprovar Reforma da Previdência, diz blog

São Paulo – O futuro ministro da Secretaria do Governo, Carlos Marun, (PMDB-MS), disse que o ambiente é favorável para aprovar a Reforma da Previdência.

Em entrevista ao blog do Camarotti , ele afirmou que apoia a proposta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de iniciar os debates a respeito já na quinta-feira (14).

“O ambiente é favorável, a contabilidade tem aumentado a favor da reforma da Previdência, mas é preciso agora criar uma onda a favor da reforma”, disse Marun ao veiculo. Ele acredita em uma pressão externa de setores da sociedade para influenciar os deputados.

Marun foi convidado pelo presidente Michel Temer para assumir o lugar do tucano Antônio Imbassahy na Secretaria de Governo da Presidência da República. A sua posse foi agendada para a tarde da próxima quita-feira e Temer pediu a Imbassahy que permaneça no ministério até a troca do cargo.