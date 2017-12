Marun irá substituir Imbassahy na Secretaria de Governo

Brasília – O presidente Michel Temer convidou o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) para assumir o lugar do tucano Antônio Imbassahy na Secretaria de Governo da Presidência da República, informou a Presidência da República, por meio de nota.

A posse do novo ministro foi agendada para a tarde da próxima quita-feira. Temer pediu a Imbassahy que permaneça no ministério até a troca do cargo.

Imbassahy havia entregue sua carta de demissão ao presidente na sexta-feira, véspera da convenção do PSDB.

Marun chega ao cargo após pressão do PMDB da Câmara, que havia chegado, inclusive, a anunciar que Temer havia escolhido ele para o posto dias atrás.

Na carta, Imbassahy disse que fazer parte do governo foi uma “honra” e que pretende continuar a contribuir com o país de volta à Câmara dos Deputados.

(Reportagem de Leonardo Goy)