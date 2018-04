Marun espera aprovar privatização da Eletrobras até final de maio

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta terça-feira trabalhar com a expectativa de aprovação do projeto da privatização da Eletrobras até o final de maio no Congresso Nacional.

O ministro afirmou que o governo trabalha para que não haja atrasos na previsão financeira de recursos a serem obtidos com a capitalização da estatal e explicou aos líderes da base, em reunião nesta terça-feira, que o Executivo estuda um dispositivo a ser editado para assegurar a continuidade dos estudos relacionados à operação que não provoque resistências no Congresso.

“Queremos que seja um texto vacinado contra intriga”, disse o ministro, acrescentando que ainda não está definido se esse dispositivo será uma portaria ou um decreto.

“Deixaremos claro no texto desse dispositivo que a efetiva capitalização da Eletrobras só correrá em sendo aprovada pelo Congresso Nacional”, acrescentou.

Segundo Marun, o projeto que trata da reoneração também foi abordado na reunião desta terça-feira, que contou com a presença, durante parte dela, do presidente Michel Temer.

“Temos que fazer com que esse processo de reoneração se inicie… Estamos então colocando esse nosso pensamento aos líderes de que é necessário que isso se inicie ainda neste ano”, disse o ministro a jornalistas.

“Queremos aprovar a reoneração, o início desse processo de reoneração, ainda no mês de maio.”