Brasília – O PRB faz parte do governo do presidente Michel Temer e é um partido que já deve estar sendo procurado pelo MDB, disse nesta sexta-feira o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, após anúncio da desistência do pré-candidato do PRB à Presidência, Flávio Rocha, da corrida pelo Planalto.

Em entrevista a jornalistas, Marun disse também que Rocha é um nome importante que poderia ser avaliado para compor uma chapa presidencial.