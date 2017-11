Marun afirma que desconhece convite para secretaria de governo

Daiene Cardoso, do Estadão Conteúdo

Brasília – O deputado Carlos Marun (PMDB-MS) deu por encerrada na manhã desta quinta-feira, 23, a polêmica envolvendo a sua nomeação para a Secretaria de Governo no lugar do tucano Antônio Imbassahy.

O deputado afirmou que houve uma confusão em torno do adiamento da posse do ministro da Cidades, Alexandre Baldy, e que o convite para que ele ocupasse o cargo nunca ocorreu. “Para mim é um assunto encerrado. Estou à disposição do presidente (Temer)”, disse.

Marun afirmou que continuará focado no relatório da CPMI da JBS e na busca de votos para aprovação da reforma da Previdência. “Imbassahy comanda a busca de votos e eu estou engajado nesse processo”, disse.

O peemedebista destacou que quem continua na articulação política do governo é o tucano e que ele pode contar com seu apoio para esse esforço. “Tenho respeito pelo trabalho do Imbassahy”, enfatizou.

Marun avaliou ainda que o jantar desta quarta-feira, 22 para angariar votos favoráveis à reforma da Previdência “cumpriu sua missão”.

O deputado governista desconversou sobre o baixo quórum de parlamentares no evento patrocinado pelo presidente Michel Temer.