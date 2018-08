Marina Silva será entrevistada no Jornal Nacional nessa quinta-feira (30)

São Paulo – Após os candidatos Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB), Marina Silva (Rede) será entrevistada pelo Jornal Nacional.

A sabatina, comandada por William Bonner e Renata Vasconcellos, acontece hoje (30) a partir das 20h, na TV Globo.

O programa está entrevistando, desde segunda-feira dessa semana, os candidatos à presidência nas eleições 2018 melhores colocados na última pesquisa Datafolha. As entrevistas duram 27 minutos, além de um minuto extra para o candidato falar livremente.

Amanhã (31), o espaço seria do PT, mas o ex-presidente Lula está preso e não está autorizado a dar entrevistas.

As três primeiras entrevistas foram duras. Os apresentadores do Jornal Nacional não pouparam temas delicados e confrontaram os candidatos. Foram comuns os momentos de interrupções e falas sobrepostas. Fugindo do roteiro, Renata Vasconcellos chegou a discutir com Bolsonaro sobre um assunto particular – seu salário na Globo – e defender a equidade nos pagamentos para homens e mulheres.