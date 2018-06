Marina: Não vamos resolver crise com mágica, mas com decisões políticas

A pré-candidata à Presidência da República pela Rede, Marina Silva, se apresentou como uma veterana na corrida pelo Planalto ao iniciar seu discurso no Fórum realizado nesta segunda-feira, 18, em São Paulo, pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

“Saindo pela terceira vez na corrida eleitoral tenho de trazer um olhar sobre uma saída para esses problemas”, disse. “Quero participar do debate. Não quero entrar no embate, entro no processo para oferecer a outra face”, completou.

A ambientalista disse que a crise não se resolve com passe de mágica, mas com decisões políticas. Ela repetiu que pretende governar com “os melhores de todos os partidos”. “Composição do governo não será com fisiologismo, mas com visão programática”, disse.

A pré-candidata fez acenos ao agronegócio ao elogiar o projeto RenovaBio, o qual chamou de um projeto com visão antecipatória, que adiantou soluções para questões ambientais que o Brasil e o mundo precisaram encarar.

“O Brasil tem um lugar para ocupar e eu não tenho dúvida que os senhores estão apontando um caminho e uma nova maneira de caminhar”, disse.

Sobre a formação de preços dos combustíveis e da Petrobras, Marina disse que a estatal dispõe de mecanismos para “manejar essa situação sem perder a perspectiva que deve estar submetida pela lógica de mercado”. “A Petrobras não importa todo seu combustível. Com base nisso, a empresa poderia manejar mais adequadamente o preço do seu combustível”, completou. “Variação do preço de combustível não deve ser repassada ao consumidor todo dia”, disse.

Marina foi questionada sobre a reforma trabalhista e respondeu que ela precisa de reparações. “Não é razoável uma lei dizendo que negociado se sobreponha ao legislado.”