Carro suspeito encontrado

A Polícia Civil de Minas Gerais localizou na noite de sábado na cidade de Ubá, região da Zona da Mata, um carro suspeito de ter sido usado nos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e de seu motorista, Anderson Gomes, na última quarta-feira, no Rio, segundo o site da revista Veja. O responsável pelo veículo foi localizado na tarde de domingo e já prestou depoimento a policiais civis do Rio, que se deslocaram até a cidade mineira. O veículo, um Renault Logan, prata, tem características semelhantes ao utilizado no crime, como registraram câmeras de segurança na capital fluminense. O carro, ano 2013, está em nome da seguradora Sura S/A. O indivíduo possuí diversas passagens pela polícia e sofreu duas tentativas de homicídio em menos de um ano.

Doria vence prévias

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), venceu as prévias do PSDB paulista neste domingo e será o candidato tucano ao governo de São Paulo. A vitória veio no primeiro turno, disputado por outros três pré-candidatos: o ex-senador José Aníbal, o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, e o cientista político Felipe D’Avila. O prefeito teve 11.993 votos de um total de 14.988 válidos, o referente a 80,02%. As pesquisas eleitorais, que mostram o prefeito na dianteira para o Palácio dos Bandeirantes, e o apoio dos grupos liderados pelo vice-prefeito Bruno Covas e pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Cauê Macris, foram considerados decisivos por tucanos para que a diferença fosse tão larga.

Alckmin: não vou brigar com o PT

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo que evitará a polarização em sua campanha a presidente e prega a conciliação nacional, citando o ex-presidente Juscelino Kubitschek (1956-61). “Deixo de lado os pesadelos do passado. Não vou ficar brigando por coisa de PT, vou olhar para o futuro.” Alckmin disse que dará ênfase a infraestrutura, geração de emprego e redução da desigualdade. Alckmin tem até 7 de abril para deixar o governo paulista. Ele é alvo de um pedido de inquérito no Superior Tribunal de Justiça a partir da delação da Odebrecht, acusado de ter recebido 2 milhões de reais em caixa dois para a campanha do governo do estado em 2010.

Curso da CNH revogado

O ministério das cidades anunciou no sábado que será revogada a resolução que tornava obrigatória a realização e aprovação em Curso de Aperfeiçoamento para motoristas renovarem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A resolução co Conselho Nacional de Trânsito estabelecia que, a partir de junho deste ano, os condutores que fossem renovar a carteira de motorista teriam que passar por um curso teórico com exame para atualizarem seus conhecimentos. Esse curso seria composto por dez aulas e, para que os motoristas renovassem a documentação, deveriam acertar 70% das questões. A revogação deve ser confirmada nesta segunda-feira.

Temer e a reeleição

O presidente Michel Temer está disposto a disputar a reeleição para o cargo e já avisou os seus aliados sobre a intenção, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. Segundo apurado pela publicação, apesar da popularidade baixa (6% de aprovação), Temer crê que ninguém defenderá seu legado melhor que ele próprio. O presidente deve apostar suas fichas na melhora dos índices econômicos e em outras medidas que adotará até o fim do mandato, como na segurança pública, para tentar reverter a rejeição do público a seu nome. Temer teria a vantagem de não precisar se afastar do cargo para concorrer.



Putin confirma vitória esmagadora

O presidente russo Vladimir Putin confirmou a sua vitória esmagadora na sua reeleição presidencial, sem necessidade de segundo turno, como previam as pesquisas. Os resultados oficiais preliminares colocavam Putin, na noite deste domingo, com 76% dos votos – entre 5 e 10 pontos a mais d oque a maioria das pesquisas. Atrás dele vinha o candidato do Partido Comunista, Pavel Grudinin, com 14%, seguido pelo ultra-nacionalista Vladimir Zhirinovsky, com 6%. Com a vitória, Putin comandará o país até 2024, quando terá 71 anos.