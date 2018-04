Márcio França troca secretário da Saúde; ex-reitor da USP assume

Bruno Ribeiro, do Estadão Conteúdo

Por Bruno Ribeiro, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O governador do Estado de São Paulo, Márcio França (PSB), convocou o secretário estadual da Saúde, David Uip, e o demitiu na manhã desta segunda-feira, 16. Em seu lugar, conforme antecipou a coluna Direto da Fonte na quinta-feira, 12, será o ex-reitor da Universidade de São Paulo (USP), Marco Antonio Zago.

Uip ocupava a pasta desde 2013 e estava à frente de ações como o combate à febre amarela. Agora, afirmou que irá dirigir a Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André.

O governo do Estado ficou de enviar nota sobre a troca de cargos ainda no período da tarde desta segunda-feira, 16. David Uip, por sua vez, divulgou carta destacando feitos de sua gestão ao longo do governo Geraldo Alckmin (PSDB).