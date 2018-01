O ex-jogador argentino Diego Maradona publicou uma foto em sua página no Facebook nesta quarta-feira (24), em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é réu em um julgamento em andamento, em Porto Alegre, sobre o caso do triplex no Guarujá.

“Lula querido, o Diego está contigo!”, escreveu o argentino na legenda de uma foto em que posa com um uniforme da seleção brasileira com o nome “Lula” e o número “18”. (ANSA)