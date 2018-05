Maradona manda apoio a Lula e diz que ele não fez “nada de errado”

Quiero enviar también mi apoyo a Lula da Silva. Si bien todos tenemos nuestras cosas, está demostrado que Lula no hizo nada malo. Y a los que la van de democráticos y me putean por pensar distinto, les digo que si quieren volver a la época de los desaparecidos, como hoy hacen "desaparecer" a Lula, están muy equivocados. Yo estoy abierto al debate, no a la descalificación. Yo elijo la democracia. Yo elegí siempre a cualquiera que haya tenido o tiene problemas para llenar la oya. Un abrazo enorme a mi amigo Lula!

