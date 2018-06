Manuela e coordenador de Bolsonaro “duelam” no Roda Viva

São Paulo – Os momentos mais tensos da participação da pré-candidata do PCdoB à Presidência, Manuela D’Ávila, no programa “Roda Viva” desta segunda-feira, 25, ficaram por conta da participação de Frederico D’Ávila, um dos coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro (PSL), na bancada de entrevistadores.

Diante de perguntas do diretor da Sociedade Rural Brasileira (SRB) sobre a falta de democracia em países que adotaram o socialismo ou comunismo, Manuela respondia com acusações de que o pré-candidato do PSL apoiou a ditadura ou a “cultura do estupro”.

Logo no início do programa, a pré-candidata PCdoB fez referência ao fato de não ter sido vetada no programa da TV Cultura a participação de Frederico D’Ávila a despeito de ele atuar para um adversário. Ambos trocaram farpas em vários momentos.