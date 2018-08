Manuela D’Ávila entra para o panteão dos heróis do PCdoB, diz Flávio Dino

Brasília – Um dos principais quadros do PCdoB, o governador do Maranhão, Flávio Dino, participou na manhã desta quarta-feira, 1º, da convenção nacional do partido para lançar a candidatura da deputada estadual no Rio Grande do Sul, Manuela D’Ávila, à Presidência da República.

Em um discurso descontraído, Dino saudou a “coragem” de Manuela ao “se submeter à voracidade dos que acham que são os donos da História”. “Podem ser os donos do capital, mas não são os donos da História. Tem que ter ousadia para enfrentar a hegemonia do que foi construído nos últimos tempos. Ela entra para o panteão dos heróis do nosso partido”, disse à plateia formada majoritariamente por militantes da sigla.

Dino também destacou a sua campanha à reeleição pelo governo do Maranhão e disse estar otimista. “Não existe eleição ganha ou perdida antecipadamente. Quero dividir com vocês um otimismo moderado, com os pés assentados na análise da situação concreta”, disse.

Ele reuniu 16 partidos na coligação que enfrentará Roseana Sarney (MDB). O vice-governador Carlos Brandão (PRB) continua na chapa e já foi oficializado para a vaga de vice.

A convenção oficializará a candidatura de Manuela D’Ávila na tarde desta quarta, em um ato que será realizado em um auditório da Câmara dos Deputados, em Brasília.