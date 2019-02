Manifestantes protestam contra Olimpíada perto do Maracanã

Rio de Janeiro – Um grupo contrário à realização dos Jogos Rio 2016 participa de um protesto pelas ruas do entorno do estádio do Maracanã nesta sexta-feira, sob forte vigilância da polícia, em uma manifestação realizada horas antes da cerimônia de abertura.

Houve confusão dentro de uma padaria, que foi danificada pela entrada de manifestantes e da polícia. Um homem foi detido no tumulto.

O esquema reforçado de segurança, devido à presença de dezenas de chefes de Estados e atletas do mundo inteiro, foi montado nas vias de acesso ao estádio, com a presença de homens das Forças Armadas portando fuzis.

Nos arredores do Maracanã, a uma distância de 15 minutos caminhando, manifestantes protestavam com cartazes e gritos de ordem contra os Jogos.

Um grupo de manifestantes carregava uma grande faixa preta que denunciava o que chamavam de “Jogos da exclusão”, acusando as autoridades de investir na preparação Olímpica em detrimento de gastos em áreas como saúde e educação.

A Polícia Militar montou um cordão de isolamento com a cavalaria e os manifestantes não puderam avançar. Manifestantes pararam de avançar, por uns instantes, e havia representantes negociando com um oficial da polícia.

A professora Joana Souza, de 44 anos e moradora do bairro da Tijuca, levou seu próprio cartaz com a frase “Olimpíada bilionária e saúde precária”.

“O povo tem que denunciar esse absurdo. Quarenta bilhões de reais na Olimpíada e não tem remédio no hospital nem professor nas escolas.” Ao mesmo tempo, havia na rua gente em defesa dos Jogos.

“Sou a favor da Olimpíada, a união dos povos do mundo, vem um bando de pessoas e faz o oposto, guerra, pedra. O povo não está civilizado suficiente para ter um evento esportivo desse”, disse a servidora pública Lúcia Santos, de 55 anos, moradora da Tijuca, bairro da zona norte do Rio onde está localizado o estádio.