Manifestantes derrubam grades no Guanabara e polícia reage

Rio de Janeiro – Houve tumulto durante protesto em frente ao Palácio Guanabara. Manifestantes derrubaram parte das grades que cercam o prédio. Os policiais jogaram spray de pimenta para dispersar o grupo. Também foram usadas armas que dão choques.

A maior parte dos manifestantes faz parte dos Black Blocs, vestidos de preto e com rostos cobertos, e por diversas vezes tentaram jogar rojões contra os policiais, que estão dentro do palácio com escudos e capacetes e também posicionados do lado de fora, para tentar identificar os manifestantes mais exaltados.

Os manifestantes protestam contra a eleição do vereador Chiquinho Brazão (PMDB) para a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Ônibus na Câmara Municipal do Rio.

Eles reivindicam que o cargo seja ocupado pelo vereador Eliomar Coelho (PSOL), que propôs a instalação da comissão.

Pela tradição parlamentar, o cargo deveria ter sido ocupado pelo autor da proposta.

Eles ainda cobram providências sobre o caso do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, desaparecido desde o dia 14 de julho, após ser levado por policiais militares para averiguação na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha.

O protesto começou com uma passeata pelas ruas do centro da cidade. O grupo passou pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e o tribunal de Justiça Estadual.