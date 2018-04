Manifestantes da CUT caminham em direção à Esplanada dos Ministérios

Cerca de 200 militantes pró-Lula que participavam de um ato de repúdio à prisão do ex-presidente em frente à sede da CUT em Brasília, na região central do Plano Piloto, caminham agora em direção à Esplanada dos Ministérios. Com bandeiras e faixas com as inscrições “Lula Livre”, eles estão interrompendo o trânsito, gritando palavras de ordem em defesa de Lula.

Mais cedo, um grupo de manifestantes agrediu uma equipe do jornal Correio Braziliense, que iria acompanhar o ato em frente à sede da CUT. O carro de reportagem teve o vidro traseiro quebrado pelos militantes.