Manifestantes contra Lula iniciaram comemorações após julgamento

São Paulo – Momentos após o fim do julgamento do recurso apresentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, movimentos críticos ao ex-presidente iniciaram comemorações pelo revés sofrido pelo petista.

Em Porto Alegre, o Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua começaram a instalar uma chopeira no Parque Moinhos de Vento, conhecido como Parcão.

A manifestação desta quarta-feira, entretanto, é menor do que a ocorrida ontem, com a chuva no local dispersando boa parte dos manifestantes. Um dos líderes do MBL, Kim Kataguiri, é esperado no local.

Em Brasília, foram ouvidos fogos de artifício na Asa Norte e no Sudoeste assim que foi confirmada a condenação do ex-presidente.

Na capital paulista, as manifestações organizadas pelo MBL e pelo Revoltados Online contam com baixíssima adesão. Para o líder dos Revoltados Online, Marcelo Reis, a quantidade reduzida de pessoas no local se deve ao “terrorismo” feito pelo PT.