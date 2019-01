Manifestantes bloqueiam Santos Dumont em protesto contra Temer

Manifestantes bloquearam a rodovia Santos Dumont (SP-79), em Campinas na manhã desta sexta-feira, 30, contra o governo Temer. Grupos ligados a centrais sindicais fizeram uma barricada de madeira na altura do Parque Oziel e atearam fogo. O local ficou bloqueado cerca de uma hora.

O trânsito foi liberado após intervenção das polícias militar e rodoviária, com apoio do Corpo de Bombeiros. Protestos causaram bloqueios também nas avenidas John Boyd e Ruy Rodrigues, na área urbana.

Sorocaba

A greve geral paralisou totalmente o transporte coletivo em Sorocaba e cidades da região. Em Sorocaba, além do transporte coletivo urbano, com paralisação total, os ônibus intermunicipais também suspenderam as viagens. O terminal rodoviário interurbano ficou totalmente vazio.

O topógrafo Eliseu Conrado, que seguiria viagem para Itararé, chegou no terminal às 6h com passagem comprada para embarcar às 6h30. “Não sei o que fazer, estão dizendo que voltam ao meio-dia.”

Também aderiram à paralisação os ônibus que levam trabalhadores para o distrito industrial. O início de turno atrasou em várias indústrias. A paralisação atingiu também o transporte coletivo em Itapetininga e Tatuí.

Jundiaí

Em Jundiaí, manifestantes bloquearam durante 40 minutos a marginal da rodovia Anhanguera. Houve congestionamento. A Polícia Militar negociou a liberação da via com manifestantes.