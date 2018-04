Manifestantes anti-Lula gritam e cantam em frente à PF em Curitiba

Curitiba – Manifestantes favoráveis à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começaram na tarde desta sexta-feira, 6, a soltar gritos de guerra e a cantar em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba. Os ativistas, com bandeiras e bonecos Pixulecos na mão, pedem “Lula na cadeia” e cantam o Hino Nacional.

No meio do grupo, há manifestantes com camisetas que estampam o rosto do pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL). Um helicóptero da Polícia Militar (PM) sobrevoa a área.