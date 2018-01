Manifestantes a favor e contra Lula acompanham julgamento

Porto Alegre – Centenas de manifestantes se concentraram nesta quarta-feira em Porto Alegre para acompanhar o julgamento de segunda instância da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As mobilizações são tanto a favor como contra Lula, que está no centro de um julgamento que decidirá se se mantém, modifica ou suspende a pena de nove anos e meio de prisão ditada pelo juiz Sérgio Moro pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O julgamento acontece no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), situado em uma área de Porto Alegre na qual foi fechado o trânsito de veículos e pedestres e se instalou um forte dispositivo de segurança, que inclui até franco-atiradores postados nas sacadas de alguns edifícios.

Nesta causa, uma das sete abertas contra o ex-presidente na Justiça, a maioria por suposta corrupção, Lula responde por supostos subornos recebidos da construtora OAS, que teriam se configurado na entrega de um triplex no Guarujá em troca de favorecimentos a essa empresa em contratos com a Petrobras.

O julgamento definirá o futuro pessoal de Lula e o desenvolvimento do processo politico em relação com as eleições de outubro, nas quais o ex-presidente pretende concorrer como candidato do PT.

Lula lidera até agora as pesquisas, mas uma eventual ratificação da condenação hoje pode impedi-lo de ser candidato, o que seria decidido posteriormente pela Justiça eleitoral.

O ex-presidente, que ontem participou de um ato com milhares de simpatizantes em Porto Alegre, acompanhará o julgamento no sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde iniciou a sua carreira política e fundou o PT em 1980.

Tanto em São Bernardo do Campo, como em São Paulo e em outras regiões do país, também foram convocadas manifestações, que em todos os casos concentram pessoas tanto a favor como contra o ex-governante.