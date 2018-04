Manifestante é atropelado em discussão com aliados de Lula em SP

Daniel Weterman e Ricardo Galhardo, do Estadão Conteúdo

Por Daniel Weterman e Ricardo Galhardo, do Estadão Conteúdo

Um Ele bateu a cabeça contra um caminhão que passava pelo local. O homem ficou ferido e foi levado, consciente, para o Hospital São Camilo que fica próximo ao Instituto.

Marinalva Medeiros, 51 anos, diz ter testemunhado que o homem xingou Lula. Na sequência, segundo ela, aliados de Lula “foram pra cima dele”, que acabou recuando e batendo a cabeça contra o caminhão.

A confusão aconteceu após a saída do vice-presidente do PT Marcio Macedo e do senador Lindbergh Farias. Uma viatura policial chegou ao local há pouco.