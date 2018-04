Manifestante do MST é atingida por tiro durante bloqueio de rodovia

Da Redação, com Estadão Conteúdo

Por Da Redação, com Estadão Conteúdo

São Paulo – O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) segue durante esta sexta-feira, 6, promovendo bloqueios em estradas e comunicou que durante o fechamento da BR-101, na Paraíba, uma pessoa foi ferida por um tiro.

Segundo informações publicadas nas redes sociais do MST, um homem não identificado furou o bloqueio e atirou com arma de fogo numa mulher membro do movimento, Lindinalva Pereira de Lima Filha. A vítima foi levada ao hospital.

Os bloqueios estão sendo realizados como forma de protesto contra a ordem de prisão do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

Bloqueios

Em território paranaense, o MST informou que bloqueou trechos da PR-473, que liga Quedas do Iguaçu a São Jorge d’Oeste. Famílias protestaram também na PR-170, entre os municípios de Porecatu e Florestópolis.

O MST informou ainda bloqueios em estradas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Paraíba e Minas Gerais. Segundo o movimento, cerca de 400 militantes fecharam a BR-381 (Fernão Dias), que dá acesso de São Paulo à Belo Horizonte, por volta das 10 horas desta sexta-feira.

Mais cedo, já tinham sido confirmados bloqueios também na Bahia, Pernambuco e Espírito Santo. Segundo o coordenador do movimento Alexandre Conceição, a ideia é bloquear 50 BRs em 24 Estados, em protesto contra a decretação da prisão de Lula.