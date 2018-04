Manifestante atropelado em confusão sofreu traumatismo craniano

São Paulo – O homem que se envolveu em uma confusão em frente ao Instituto Lula, na noite desta quinta-feira, 5, sofreu traumatismo craniano e está internado. As informações são do boletim médico do Hospital São Camilo, localizado em frente ao escritório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva – e onde o manifestante foi hospitalizado.

De acordo com o hospital, ainda na quinta-feira, o rapaz, que não teve o nome divulgado, passou por exames que constataram o quadro de traumatismo craniano.

Ele foi então submetido a “intervenções cirúrgicas”, e não há previsão de alta ou informações sobre o seu estado de saúde, afirma o São Camilo.

O homem fazia parte de um pequeno grupo de pessoas que se manifestava a favor da prisão de Lula na noite de quinta. Segundo relatos, ele gritou palavrões quando o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) e Márcio Macedo, um dos vice-presidentes do partido, entraram no Instituto Lula.

A provocação deu início a uma confusão com manifestantes pró-Lula e, em meio a isso, ele bateu a cabeça na caçamba de um caminhão, ficou um tempo desacordado e depois se dirigiu ao hospital em frente ao prédio.