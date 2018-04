Manifestações contra prisão de Lula bloqueiam rodovias em diversas regiões

Brasília – Manifestações contra o pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva interditam nesta sexta-feira mais de uma dezena de trechos de rodovias federais em diversas regiões do país, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Até as 10h desta sexta-feira, a PRF computava 17 pontos de interdição em Estados como Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Bahia, Piauí, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná.

Segundo a PRF de Pernambuco, porém, onde havia 5 interdições, pelo menos em um caso a pista já estaria liberada por volta das 12h e outra interrupção não chegou a ser confirmada.

“Todas as interdições são pelo mesmo motivo, contra o pedido de prisão do Lula”, disse um porta-voz da PRF em Pernambuco.

Em nota divulgada mais cedo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) informa que “milhares” de seus militantes participam dos bloqueios em rodovias.

A entidade citou bloqueios e manifestações na Paraíba, BR-101 e a BR-230; Sergipe, SE-270; Bahia, BR 235; Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, BR 155; e Espírito Santo, BR 101. O MST informou ainda que “já se indicam bloqueios no estado do Mato Grosso do Sul”.

Lula fará um pronunciamento a aliados e simpatizantes no início da tarde desta sexta-feira e decidiu que não se entregará às autoridades em Curitiba, como determinou o juiz Sérgio Moro ao decretar a prisão do petista no caso sobre o tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo. O ex-presidente está atualmente na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Na quinta-feira, Moro determinou que Lula se apresente em Curitiba até as 17h desta sexta para começar a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.