Mandetta tenta sair do holofote, mas permanência como ministro é ameaçada

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu a auxiliares ter cometido um erro estratégico ao elevar o tom do embate com o presidente Jair Bolsonaro sobre a conduta do governo federal no enfrentamento ao novo coronavírus e deve submergir, nos próximos dias, para sair do foco da crise.

Aliados de Bolsonaro, no entanto, veem com descrença a promessa do ministro de fazer uma espécie de “voto de silêncio” sobre suas divergências com o presidente.

Nesta terça-feira, 14, o chefe da pasta, que vem se desentendendo há semanas com o chefe do Executivo, inclusive avisou sua equipe que ele deve ser demitido nos próximos dias, disseram duas fontes que acompanham o processo. Na conversa, ele voltou a dizer que não pedirá demissão e esperará a formalização de sua saída e a indicação de um sucessor.

Apesar do aviso, as duas fontes informaram que não ainda houve uma conversa formal no Palácio do Planalto sobre a saída de Mandetta, mas o aviso teria partido de um “feeling” do ministro.

Nos últimos dias, Bolsonaro tem conversado com dirigentes de siglas do Centrão, que interpretaram o movimento como uma preparação de terreno para a saída do ministro da Saúde, que é filiado ao DEM. Nesta terça-feira, o presidente se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

“O presidente já abriu esse diálogo e deve partir para a indicação de um técnico no ministério”, disse o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO). “Enquanto Mandetta não sair ou for demitido, esses problemas vão continuar e Bolsonaro ficará mais desmoralizado”.

Desde o início do mês, Bolsonaro já recebeu parlamentares e dirigentes do PP, PL e Republicanos e hoje deve conversar com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Todos os partidos compõem o Centrão.

Para os integrantes do governo, segundo o jornal O Estado de S.Paulo, uma solução provisória para a saída de Mandetta seria a de colocar o “número 2” do ministério, João Gabbardo, no cargo de ministro.

Apoio de militares

Mandetta perdeu apoio de militares do governo, figuras que foram importantes para sua permanência no cargo no último conflito público que teve com o presidente há duas semanas. Contudo, os militares viram em sua entrevista de domingo ao Fantástico, da TV Globo, um tom de provocação.

Integrantes do ministério observaram que, embora esteja defendendo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mandetta adotou tática errada ao falar em “dubiedade” na equipe sobre medidas para combater a pandemia.

Mesmo depois de alertado por militares sobre a necessidade de não expor diferenças com Bolsonaro em público, o ministro dobrou a aposta e seguiu contrariando o presidente sobre temas como isolamento social e uso da cloroquina em pacientes diagnosticados com coronavírus.

A entrevista ao Fantástico pegou Bolsonaro de surpresa e as declarações de Mandetta foram encaradas como um ato premeditado de quem quer forçar a demissão. Auxiliares do presidente observam que ele só não dispensou o ministro ainda porque faz um cálculo pragmático.

Pesquisas mostram que Mandetta, hoje, é mais popular que Bolsonaro e sua demissão, neste momento, agravaria a crise.