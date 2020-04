Mandetta “invade” live da dupla Jorge e Mateus para falar de coronavírus

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma aparição surpresa na noite de ontem (4) durante a apresentação ao vivo e por streaming da dupla Jorge e Mateus. Em determinado momento do show, os cantores exibiram um vídeo de Mandetta reforçando a necessidade das pessoas ficarem em casa durante a crise do novo coronavírus.

“Importante que a música chegue, mas que a gente não aglutine, que a gente não coloque as pessoas no mesmo lugar. Os shows são feitos de casa. O show não pode parar, mas a aglutinação tem que parar. A gente precisa agora proteger um ao outro e o sistema de saúde se preparar para, no momento certo, a gente poder se abraçar”, disse Mandetta.

A aparição pegou os internautas de surpresa. Pelo menos 3 milhões de pessoas estavam conectadas simultaneamente na hora que o ministro apareceu. A quantidade de espectadores conectados, aliás, é um recorde entre todas as plataformas de streaming.

O show da dupla Jorge e Mateus não foi o único que contou com a participação especial do ministro da Saúde. Mandetta também deu as caras, com o mesmo vídeo, durante a live do cantor de forró Xand Avião, também na noite de ontem.