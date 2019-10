Manchas de óleo no Nordeste chegam às praias de Porto Seguro, na Bahia

As manchas de óleo que avançam rumo ao sul da Bahia chegaram nesta quinta-feira (31) ao município de Porto Seguro, informou a Secretaria do Meio Ambiente da cidade. O local é um dos principais destinos turísticos da região, famoso por receber viagens de formatura de escolas de todo o país e teve três praias atingidas.

A prefeitura da cidade comunicou que esses pontos já foram limpos, e, no total, foram recolhidos cerca de 200 kg de óleo da região, que foram enviados para análise.

As autoridades do município dizem já ter tomado providências para minimizar os efeitos da chegada de mais manchas de óleo, como o cadastramento de cerca de 500 voluntários para atuarem na limpeza das praias.

Outras praias

Além de Porto Seguro, o óleo já alcançou Santa Cruz de Cabrália, município localizado na Costa do Descobrimento. A informação foi confirmada pelo Ibama.

Cidade histórica e de grande beleza natural, Santa Cruz Cabrália foi o local onde ocorreu a primeira missa no Brasil, celebrada por Frei Henrique de Coimbra. Por lá, o petróleo cru que se espalha pelo litoral nordestino foi detectado na praia de Belmonte

Segundo informações do Ibama, até o momento, um total de 283 localidades de 98 municípios e nove Estados no Nordeste tinham sido afetados pela maior tragédia ambiental do país em suas águas. A quantidade de óleo retirada do Nordeste brasileiro já chega a 2 mil toneladas.

(Com Estadão Conteúdo)