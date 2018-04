Manaus reúne 600 pessoas em manifestação contra Lula

Na capital amazonense, uma das principais vias da cidade foi fechada para a manifestação que pedia a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O movimento Vem Pra Rua e a Polícia Militar estimaram 600 manifestantes na Avenida Djalma Batista, a via arterial de Manaus.

Com pessoas vestidas de amarelo ou com a camisa da seleção brasileira, o ato foi marcado por críticas ao líder petista e clamor aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Um dos manifestantes que tentou saudar o Regime Militar do alto do carro de som foi interrompido e advertido pelos líderes da manifestação.

“Entendemos que a não prisão do Lula irá gerar insegurança jurídica e econômica no País”, defendeu Bruno Raphael, porta-voz do Vem pra Rua.