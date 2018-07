Manaus confirma morte de bebê de sete meses por sarampo

Um bebê de sete meses foi a primeira vítima fatal do sarampo em Manaus. A ocorrência foi confirmada pela prefeitura de Manaus nesta quinta-feira, 5, após resultado da sorologia, realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (LACEN/AM). Segundo histórico médico, o menino não havia sido vacinado.

O bebê apresentou os primeiros sintomas como febre, exantema, tosse e coriza no último dia 23 e foi internado no Hospital e Pronto Socorro Infantil João Lúcio, zona leste de Manaus, após agravamento do quadro. Ele faleceu três dias depois.

Outro caso ainda em investigação é de uma menina de nove meses falecida no dia 23 de junho. Ela também não foi vacinada e técnicos de saúde fazem um levantamento de informações junto aos familiares para confirmar a causa da morte.

Na terça-feira, 3, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, decretou situação de emergência após a confirmação de 271 casos e 1.841 suspeitas da doença. O decreto tem validade de 180 dias.