Maluf apresenta “melhora relativa”, mas segue sem previsão de alta

O deputado federal afastado Paulo Maluf (PP-SP) está com metástases múltiplas ósseas decorrentes do câncer de próstata, disse hoje (13), em boletim médico, o Hospital Sírio-Libanês, onde o político está internado desde o último dia 5. Segundo a divulgação, Maluf apresentou nos últimos dias uma “melhora relativa”.

“O paciente Paulo Salim Maluf apresentou nos últimos dias uma melhora relativa. No entanto, exames realizados ontem, dia 12, detectaram múltiplas metástases ósseas decorrentes do câncer de próstata. Ele continuará internado, sem previsão de alta”, diz o boletim.

No final de março, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu prisão domiciliar ao parlamentar, que cumpria pena no Presídio da Papuda, em Brasília, por ter sido condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. A decisão liminar será analisada na próxima quarta-feira (18) pelo plenário do STF.