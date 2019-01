Major Vitor Hugo será o líder do governo na Câmara, confirma Bolsonaro

O deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO), de 41 anos, será o líder do governo na Câmara dos Deputados. A escolha foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro, em sua conta pessoal no Twitter, hoje (14). Aos mais próximos, o parlamentar, que cumprirá seu primeiro mandato a partir de fevereiro, diz que seu ingresso na vida política foi incentivada pelo presidente da República.

“Comunico que a Liderança do Governo na Câmara será exercida pelo Deputado Federal Major Vitor Hugo (PSL-GO), advogado e consultor legislativo concursado desde 2015”, escreveu Bolsonaro.

Em seguida, o Major Vitor Hugo usou o Twitter para agradecer a nomeação. “Força, presidente. Vamos juntos construir uma nova relação entre Executivo e Legislativo. O país precisa avançar nessa direção. Discussões em torno de ideias, independência a harmonia. Muito obrigadao pela confiança.”

Em sua biografia, o parlamentar aparece como major da reserva do Exército, consultor da Câmara dos Deputados, especialista em segurança pública e “apaixonado por Goiás”. Menciona vários cursos na área militar, inclusive com passagens no Maneuver Center of Excellence, Exército dos Estados Unidos da América (Fort Benning, Geórgia, Estados Unidos).

Na sua página no Facebook, o Major Vitor Hugo é descrito com “particular interesse no que diz respeito à defesa nacional, ao direito público e às relações internacionais”.