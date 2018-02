Mais um PM é assassinado no Rio

Mais um policial militar é morto a tiros no Rio de Janeiro. A vítima é o soldado Dejair Jardim do Nascimento, de 29 anos. O crime ocorreu sábado (10) à noite, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, subindo para 15 o número de policiais militares mortos desde o início do ano.

O militar estava perto de um supermercado e foi pego de surpresa por homens armados em um carro, que dispararam na direção do militar. Mesmo armado, ele não teve tempo de reagir, e morreu no local.

Dejair Nascimento era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Dona Marta, em Botafogo, na zona sul, mas devido à violência na Rocinha, estava atuando na UPP da comunidade.

De acordo com a corporação, entre os policiais militares que perderam a vida neste ano, sete estavam de serviço, sete de folga e um era reformado.

Além dos 15 policiais militares, dois policiais civis também foram assassinados este ano, totalizando 17 agentes de segurança mortos em 2018. Ainda este ano, 36 policiais foram baleados, sendo 35 da PM e um da Polícia Civil. A média é de aproximadamente três policiais atingidos por disparos de arma de fogo a cada dois dias.