Mais um ônibus é incendiado na Grande São Paulo

São Paulo – Criminosos incendiaram mais um ônibus na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O caso ocorrreu às 22h30 de ontem (6), na Avenida Onze de Agosto, no Jardim Zaira.

De acordo com a Polícia Militar, três homens abordaram o coletivo e obrigaram todos a descer do veículo.

Não houve feridos e ninguém foi detido.

A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Guarulhos.

Na terça-feira (4), cerca de dez a 15 motociclistas agrediram um motorista e incendiaram um ônibus também na cidade de Guarulhos.

Eles quebraram as portas do veículo, agrediram o motorista com um soco e o obrigaram a descer.

Os criminosos atearam fogo ao ônibus que, desgovernado, desceu a via em chamas, indo parar em um terreno baldio.