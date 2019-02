Mais de 7% dos voos atrasam e 4,4% são cancelados hoje

Brasília – Dos 2.097 voos programados até as 19h de hoje (26) no país, 148 apresentaram atrasos, o que significa 7,1% do total, e 93 voos foram cancelados (4,4%), segundo dados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

No dia de hoje, o aeroporto que registrou o maior número de cancelamentos durante Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com 18 voos cancelados – 12,3% do total. O Aeroporto Internacional de Brasília – Juscelino Kubitschek, em Brasília, apresentou o maior número de voos atrasados (14,4 % do total).

A situação dos voos pode ser consultada no site da Infraero. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a partir de uma hora de atraso, a empresa é obrigada a oferecer comunicação via internet ou telefone. Se o atraso passar de duas horas, a companhia deve garantir alimentação ao passageiro e, nos casos em que o atraso for superior a quatro horas, o cliente tem direito a hospedagem.