Mais de 20 cidades em SC amanhecem com temperaturas abaixo de zero

Porto alegre e São Paulo – O frio continua nos municípios situados na região da serra em Santa Catarina. Na madrugada e amanhecer desta quarta-feira, 11, diversas cidades registraram temperaturas abaixo de 0ºC. De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, ao menos 23 municípios tiveram a manhã desta quarta-feira congelante, entre elas Urupema, que registrou -3ºC, Curitibanos, com -2,5ºC, Lages, com -1,9ºC, e Otacílio Costa com -1,6ºC.

Além do frio intenso, alguns pontos da serra registraram geada. Na terça-feira, 10, algumas cidades tiveram neve.

Em Urupema, quem acordou cedo e saiu para trabalhar enfrentou temperaturas que chegaram a -3ºC por volta das 8h desta quarta-feira. A geada também marcou presença nos campos e pátios das residências. Nesta quarta, o sol deverá predominar, com alguns períodos de nuvens, devido a uma massa de ar seco e frio de origem polar que ingressa na região. Durante a tarde, em Santa Catarina, a temperatura fica um pouco mais amena, se aproximando dos 17ºC na Grande Florianópolis e 15ºC no oeste do Estado.

Já no Rio Grande do Sul, segundo os meteorologistas, a frente fria deve continuar ao menos até sábado, dia 14. Para as próximas madrugadas, não há previsão de neve, como ocorreu, mas sim de geada na região da serra e Campanha.

São Paulo

A combinação do céu nublado e a presença do ar polar forte derrubaram a temperatura na cidade de São Paulo nesta quarta-feira. Em algumas regiões da cidade, a temperatura ficou inferior a 9º durante a madrugada.