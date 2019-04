“Mais Brasil, menos Brasília”: Bolsonaro defende Novo Pacto Federativo

O Min. Paulo Guedes se reuniu com membros da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Novo Pacto Federativo. Cada estado e município é o maior conhecedor de sua necessidade. A população fica mais perto do Governador, Prefeito e Deputados. Todos ganham! Mais Brasil, menos Brasília!

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 3, 2019