Maioria dos jovens iria embora do Brasil se pudesse, aponta Datafolha

São Paulo – Brasil ame-o ou deixe-o. Entre a maioria dos jovens daqui, a segunda opção do slogan usado na época da Ditadura Militar no Brasil, é mais atraente.

Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, 17 de junho, pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que 62% dos jovens deixariam o Brasil se pudessem.

O estudo foi feito em todo território nacional durante o mês de maio e 20.090 pessoas de 139 municípios foram consultadas.

Um pouco mais baixo, o índice que inclui toda a população adulta indica que 43% têm o desejo de fazer as malas e ir embora do país. Entre as pessoas com curso superior, o índice sobre para 56%.

Na divisão por classe social, o desejo é mais forte entre os mais ricos: 51% dos entrevistados das classes A e B manifestaram essa vontade. Dos representantes da Classe C, o índice é 44% e da classe D são 30% que querem ir morar em outro país.

E para onde querem ir os brasileiros? Estados Unidos, Portugal e Canadá são os países mais citados. Em resposta espontânea, os Estados Unidos foram citados por 14% e Portugal por 8%. Já o Canadá é o destino escolhido por 3% dos participantes da pesquisa.

Para quem tem esse desejo, planejamento é a chave do sucesso. Marcelo Migowski, autor do livro “Destino… Portugal: sonho ou realidade?” (Editora Autografia), disse em entrevista ao Site Exame que a familiaridade com Portugal leva os brasileiros ao falso senso de conforto para fazer a mudança sem se planejar corretamente.

De acordo com ele, a regularização da documentação, como a validação do diploma de ensino superior, por exmeplo, é o aspecto mais crítico.