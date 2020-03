Maioria dos brasileiros aprova medidas contra coronavírus, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada na noite deste sábado (21) aponta que 73% dos brasileiros aprovam as recentes medidas adotadas pelo poder público na tentativa de conter a pandemia do coronavírus.

A pesquisa ouviu 1.558 pessoas entre quarta (18) e sexta-feira (20), por telefone. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Segundo o levantamento, 92% dos participantes da pesquisa apoiam a suspensão das aulas, 94% aprovam a proibição de viagens internacionais e 91% concordam com a interrupção dos campeonatos de futebol no País. Para 92%, é correto fechar as fronteiras do Brasil com países vizinhos.

O fechamento do comércio, no entanto não é consenso: enquanto 46% são favoráveis, 33% são contrários e 21% aprovam em parte a medida. A quarentena temporária teve o apoio de 73% dos entrevistados.

A pesquisa também buscou mensurar o conhecimento dos brasileiros sobre o novo vírus. Quase todos eles (99%) dizem saber da questão, 72% se consideram bem informados. Para 24%, o grau de informação é mediano e 3% se disseram pouco informados.

Do total de pessoas ouvidas, 74% têm medo de ser infectados pelo novo coronavírus. Entre eles, 36% disseram ter muito medo e 38% afirmaram ter apenas um pouco de medo.