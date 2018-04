Maioria defende manutenção da prisão em 2ª instância, aponta Datafolha

Pesquisa do instituto Datafolha publicada nesta terça-feira aponta que 57 por cento dos brasileiros apoia a prisão de réus condenados em segunda instância, como ocorreu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o levantamento, publicado pelo jornal Folha de S.Paulo, a maioria dos entrevistados consideram justo que um acusado seja detido após ter a condenação confirmada em segundo grau, mesmo tendo direito a recursos a tribunais superiores.

Para 36 por cento dos entrevistados, o mais justo seria a prisão somente após a conclusão do processo em todas as instâncias possíveis do Judiciário, e 6 por cento não souberam responder, segundo o Datafolha.

O início do cumprimento da pena após condenação em segunda instância ganhou destaque recentemente devido à prisão do ex-presidente Lula, em 7 de abril, por condenação a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo caso do tríplex no Guarujá (SP).

A defesa do ex-presidente aposta em uma eventual mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto para que o ex-presidente saia da prisão.