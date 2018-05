Maiores cidades do interior de SP reduzem suas frotas de ônibus

Sorocaba – Empresas de transporte coletivo de Campinas, São José dos Campos e Sorocaba, três das maiores cidades do interior paulista, reduziram a frota de ônibus em circulação nesta quinta-feira, 24, para poupar diesel. As empresas estão com os estoques próprios baixos e já falta combustível nos postos das cidades em razão da greve dos caminhoneiros, que entrou no quarto dia. O objetivo é evitar que falta total de combustível paralise o transporte.

Em Campinas, a Empresa Municipal de Desenvolvimento (Emdec) optou pela redução de 40% na frota para evitar a paralisação total do serviço por falta de combustível. Dos cerca de mil ônibus da frota operacional, 400 estão sendo poupados, principalmente nos horários de menos movimento. Desde a madrugada, há filas nos pontos de embarque. Empresas de transporte intermunicipal também reduziram o número de ônibus nas linhas.

Em São José dos Campos, a prefeitura informou que a frota será reduzida das 9h às 11h, das 14h às 16h e após as 20h. Na manhã desta quinta, usuários relatavam um intervalo maior entre os ônibus e filas extensas nos pontos de embarque. A prefeitura informou que as medidas podem ser alteradas a qualquer momento, em função de mudanças no quadro causado pela greve dos caminhoneiros.

Em Sorocaba, as empresas estão reduzindo a quantidade de ônibus em circulação das 8h30 às 16h30 e após as 19h. Nos principais corredores que ligam os bairros ao centro havia filas de passageiros na manhã desta quinta. Empresas de ônibus que operam linhas intermunicipais aumentaram o intervalo entre os horários para poupar combustível.

Em Itapetininga, dois bairros da zona rural tiveram a suspensão das linhas e os moradores estão sem ônibus desde a tarde desta quarta-feira.