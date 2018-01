Maia reafirma declaração polêmica sobre Bolsa Família

São Paulo – Depois de dizer que o programa Bolsa Família “escraviza” seus beneficiários, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou o seu perfil no Facebook para comentar a afirmação proferida durante discurso no Brazil Institute do Wilson Center, em Washington.

“Eu acredito sim que o Bolsa Família paralisa as famílias. Ninguém quer passar uma vida dependendo do governo. O Bolsa Família é um programa importante na medida que atende aos que estão em situação de emergência e necessidade, mas é deficiente quando não cria formas dessas famílias deixarem de ser dependentes”, disse o deputado na rede social.

Nesta quarta-feira (17), o parlamentar afirmou que o Bolsa Família não é um “bom programa social”, por não promover mecanismos que permitam a independência de seus beneficiários.

Veja a declaração do deputado: