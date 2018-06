Maia pautará na próxima semana PLs de interesse de Eletrobras e Petrobras

Rio de Janeiro – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),afirmou nesta sexta-feira que vai pautar para a semana que vem um projeto que reduz incertezas relacionadas à venda das seis distribuidoras da Eletrobras, ao definir questões sobre créditos e débitos da estatal com fundos setoriais.

A fala do político foi feita no mesmo dia em que foi publicado o edital para a venda das seis distribuidoras da elétrica, situadas no Norte e Nordeste. O certame está previsto para o dia 26 de julho.

Ele disse ainda que pautará na próxima semana um outro projeto importante para uma estatal, aquele que permite que a Petrobras possa vender parte dos 5 bilhões de barris de óleo equivalente da área da cessão onerosa.

Segundo ele, o projeto relacionado à Petrobras será votado na próxima terça-feira, e o das distribuidoras, no dia seguinte.

Ele afirmou que os dois projetos já têm apoio suficientes para serem aprovados na próxima semana.

“Temos apoio para os dois projetos e vamos trabalhar para eles, que são importantes para o Brasil”, disse Maia a jornalistas em evento da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil.