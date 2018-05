Maia manda criar comissão especial para analisar PEC da reforma tributária

Igor Gadelha, do Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mandou nesta terça-feira, 29, criar uma comissão especial na Casa para debater uma proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre a reforma tributária.

A ideia é que a matéria seja analisada e votada no colegiado ainda este ano e fique pronta para ser votada no plenário quando for possível.

Enquanto durar a intervenção federal na área da segurança do Estado do Rio de Janeiro, a Constituição Federal veda aprovação de mudanças na Carta Magna pelo Congresso Nacional.

O entendimento de Maia, porém, é de que PECs podem tramitar na Câmara e serem votadas até mesmo em comissões. Pela interpretação dele, a única vedação seria votar emendas constitucionais em plenário.