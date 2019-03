Maia indica Marcelo Freixo para analisar pacote anticrime de Moro

São Paulo — Em meio a tensão entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Justiça, Sergio Moro, sobre o pacote anticrime, o presidente da Câmara indicou o deputado Marcelo Freixo (PSOL-Rio) para participar da comissão que irá analisar o projeto do ex-juiz. A primeira reunião da comissão foi realizada nesta quarta-feira.

Ao comentar sua participação na comissão, Freixo afirmou que pretende “ampliar o diálogo com pesquisadores, profissionais da área e organizações engajadas no tema”.

Muita gente perguntando se serei relator do GT que analisará o pacote Moro. Não serei. Sou um dos membros do grupo e nosso objetivo é abrir o GT p/ a participação social. Ampliar o diálogo com pesquisadores, profissionais da área e organizações engajadas no tema é fundamental. pic.twitter.com/OnS3OcFEEx — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) March 21, 2019

Maia x Moro

Na última semana, o presidente da Câmara e o ministro da Justiça entraram em conflito por conta da suspensão do pacote anticrime na Câmara. Enquanto Maia quer concentrar seus esforços na discussão da reforma da Previdência, Moro defende a urgência do projeto e pede que o Congresso o analise o quanto antes.

“É um projeto importante, é uma questão urgente. Acho que os eventos que ocorreram este ano, especialmente [os ataques] no Ceará, acendem uma luz amarela de que a questão da segurança pública é algo que tem que ser tratado com a devida celeridade, porque as ameaças são cada vez maiores. E o projeto caminha nessa área endurecendo o tratamento para crimes mais graves, destravando nossa legislação e criando mecanismos para melhor investigação”, afirmou Moro.

Com a decisão de Maia, dois dos projetos do pacote ficaram trancados por 90 dias. Neste período, deputados federais vão analisar a medida e outras matérias com temas relacionados que já tramitam na Câmara.

